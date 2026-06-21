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«Эдмонтон» ведёт переговоры с Мёрфи и Дикинсоном о продлении договоров — The Fourth Period

«Эдмонтон» ведёт переговоры с Мёрфи и Дикинсоном о продлении договоров — The Fourth Period
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«Эдмонтон Ойлерз» ведёт переговоры с защитником Коннором Мёрфи и форвардом Джейсоном Дикинсоном о продлении контрактов. Об этом сообщает The Fourth Period. Оба хоккеиста могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля. Они перешли в «Ойлерз» из «Чикаго Блэкхоукс» по ходу прошлого сезона.

По информации источника, клуб уже близок к соглашению с Дикинсоном. Отмечается, что оба игрока выразили желание остаться в «Эдмонтоне».

30-летний нападающий провёл 17 матчей за «Ойлерз» в минувшем регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка. В плей-офф на его счету 3 (2+1) очка в четырёх играх. 33-летний Мёрфи сыграл 20 матчей и заработал 4 (1+3) очка в регулярке за канадскую команду. В розыгрыше Кубка Стэнли он провёл шесть игр, набрав 3 (2+1) очка.

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