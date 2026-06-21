Генменеджер «Далласа» — о переговорах с Робертсоном: он, безусловно, для нас в приоритете

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал ход переговоров с нападающим Джейсоном Робертсоном. У 26-летнего форварда истекает контракт. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж по зарплате.

«Джейсон, безусловно, для нас в приоритете. Мы выбрали его на драфте, развивали, и он стал звездой лиги. Мы продолжаем переговоры. Знаю, что все хотят, чтобы всё поскорее закончилось, но сейчас нет никаких проблем, особенно со стороны игрока. Какого-то дедлайна у нас нет.

Попытка сохранить глубину состава – самая сложная вещь. Звёздные игроки хотят получать большие деньги, и я их не виню, они этого заслуживают. Иногда приходится принимать трудные решения. Все видят рост потолка зарплат и думают, что у нас будет место, чтобы подписать всех. Это не совсем так, потому что каждый игрок хочет получить свою долю», – приводит слова Нилла The Fourth Period.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков в шести играх.