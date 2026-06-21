«Жалко пацана, ему светит срок». Разин поделился подробностями об ограблении его квартиры

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, как мошенники воздействовали на его сына, чтобы ограбить их квартиру в Екатеринбурге. Злоумышленники убедили подростка передать ключи от квартиры, после чего был похищен семейный сейф. Позже екатеринбургская полиция задержала грабителя.

«Схема очень распространена. Сначала тебе звонит один человек, обычно это девушка, часто представляются домовой службой. «Вам срочно надо поменять ключ от домофона». Мой 16‑летний сын Саша назвал какие‑то цифры. Моментально взломали его «Госуслуги». Показали фейковую доверенность с электронной подписью сына, оформленную на украинского террориста — на все наши счета, которыми тот может пользоваться. Представились оперативниками, которые расследуют это дело. Обвинили в пособничестве терроризму. И так как он несовершеннолетний, вся ответственность ляжет на отца.

Потом в нашу квартиру в Екатеринбурге пришёл парень, который забрал сейф. Позже оказалось, что он был обманут таким же путем. Его мошенники, тоже представляясь оперативниками, обвиняли в пособничестве ВСУ. Увидел его в Следственном кабинете, когда принесли наш сейф. Ему на вид 22 года, студент третьего курса какого-то вуза. Когда его пришли задерживать, он говорил оперативникам: «Я ведь выполнял ваши следственные действия». Жалко пацана, ему светит реальный срок», — цитирует Разина «Матч ТВ».