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Ротенберг: сборная России сделает всё возможное, чтобы выиграть Олимпиаду

Ротенберг: сборная России сделает всё возможное, чтобы выиграть Олимпиаду
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Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что встречу с президентом России Владимиром Путиным нужно заслужить победой на Олимпийских играх. Следующая зимняя Олимпиада 2030 года пройдёт во французских Альпах.

«В 2018 году Павел Дацюк в своей речи Владимиру Владимировичу сказал: «Вы — наш капитан, мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть Олимпиаду». Мы это сделали, этим гордимся. Чтобы встретиться с президентом, это нужно заслужить. Будем делать всё возможное, чтобы выиграть Олимпиаду, тогда сможем рассчитывать на такое общение и внимание», — цитирует Ротенберга «РИА Новости».

На Олимпиаде в Пхёнчхане сборная олимпийских спортсменов из России выиграла золотые медали, победив в финале Германию (4:3 ОТ).

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