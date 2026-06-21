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«У «Динамо» будут проблемы». Плющев оценил обмен Макса Комтуа в «Спартак»

«У «Динамо» будут проблемы». Плющев оценил обмен Макса Комтуа в «Спартак»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о переходе нападающего Макса Комтуа из московского «Динамо» в «Спартак». Форвард Никита Коростелёв пополнил состав бело-голубых в результате обмена с красно-белыми.

«В принципе, Комтуа — интересный игрок, но дело не в этом. Команда ведь состоит не из отдельных игроков. Поэтому, как он впишется в «Спартак», с учётом вообще всех перипетий — нового тренерского штаба и так далее — это вопрос. Что касается «Динамо», наверное, будут проблемы у них», — цитирует Плющева LiveResult.

Комтуа в московском «Динамо» провёл два сезона. На счету форварда за бело-голубых 134 матча и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

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