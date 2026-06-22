Известный тренер Андрей Назаров высказался о появлении российских флагов на чемпионском параде «Каролины Харрикейнз». Чемпионами в составе команды стали три российских хоккеиста — Александр Никишин, Андрей Свечников и Пётр Кочетков.

«Конечно, было приятно видеть российские флаги на чемпионском параде «Каролины». Я сам много лет играл в НХЛ, поэтому знаю, что важно не забывать свою родину, всегда помнить и прославлять её. Андрей Свечников, Александр Никишин и Пётр Кочетков не забыли свои корни и страну, которая их воспитала, сделала их большими хоккеистами. Увы, но есть некоторые наши соотечественники, которые не только не вспоминают о родине, но и умудряются её ругать в нынешние непростые времена. Свечников, Никишин и Кочетков не из таких. Будем пристально следить за их дальнейшей карьерой и желать успехов.

Теперь ждём российские флаги, а также российские сборные на чемпионатах мира и Олимпиадах. Наш старый пиренейский ослик совсем скоро уходит в отставку с поста президента ИИХФ. Надеемся, что новый руководитель будет умнее и поймёт, что без российских национальных команд чемпионаты мира превращаются в посредственность и обыденность», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.