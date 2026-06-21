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«Шанхайские Драконы» подписали контракт c американским форвардом Дэвидом Ченом

«Шанхайские Драконы» подписали контракт c американским форвардом Дэвидом Ченом
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Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» подписал контракт на один год с 23-летним американским форвардом Дэвидом Ченом, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Последние четыре сезона выступал в NCAA за команду Йельского университета, провёл 111 матчей, забросил 34 шайбы и отметился 40 результативными передачами. В 2026 году выиграл приз ассоциации студенческого спорта, присуждаемой студенту, добившемуся наилучших результатов одновременно в учёбе и спорте, это случилось впервые за всю историю Йельского университета.

«Для нас важно работать с китайской аудиторией, поэтому наличие в команде хоккеистов с китайскими корнями — одна из задач. Дэвид – молодой форвард китайского происхождения, капитан Йельского университета в минувшем сезоне. Отличается лидерскими качествами на льду и вне его. Очень работоспособный и старательный, никогда не сдаётся, может и побороться, и забросить. Серьезно настроен сделать шаг вперёд в своей карьере, для чего и принял решение переехать в КХЛ», — сказал генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин.

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