Академик РАН: Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни, эксплуатируют организм

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поделился мнением об образе жизни нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе. Всегда говорю, что спорт, прежде всего — спорт высоких достижений — это не здоровье. Здоровье — это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило — и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности. Спорт высоких достижений — это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов, когда за тренировку теряешь по пять килограммов», – цитирует Онищенко радио Sputnik.