Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Академик РАН: Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни, эксплуатируют организм

Академик РАН: Овечкин и Роналду не ведут здоровый образ жизни, эксплуатируют организм
Комментарии

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко поделился мнением об образе жизни нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«И Овечкин, и Роналду отнюдь не ведут здоровый образ жизни. Они свой организм эксплуатируют на пределе. Всегда говорю, что спорт, прежде всего — спорт высоких достижений — это не здоровье. Здоровье — это физкультура. Сегодня бежишь, давление подскочило — и ты дальше бежишь меньше. Ты организм поддерживаешь на оптимальных оборотах активности. Спорт высоких достижений — это дикий труд, это тренировки по 15-16 часов, когда за тренировку теряешь по пять килограммов», – цитирует Онищенко радио Sputnik.

Материалы по теме
Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин
Овечкин останется в НХЛ ещё на год! На это есть 5 причин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android