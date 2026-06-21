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Инсайдер НХЛ назвал условие, при котором Патрик Кейн может покинуть «Детройт»

Инсайдер НХЛ назвал условие, при котором Патрик Кейн может покинуть «Детройт»
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн может покинуть клуб в межсезонье, сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. Клуб хочет продолжить сотрудничество с хоккеистом, но сам Кейн пока не принял решение о своём будущем.

«Кейн определённо настроен отыграть ещё один сезон. Он набирает 0,85 очка за матч, это очень солидно. «Ред Уингз» хотят сохранить Кейна, но сейчас непонятно, насколько сам Кейн хочет вернуться. Прямо сейчас он раздумывает, остаться ли в «Детройте» или выйти на рынок», — цитирует Лебрюна The Athletic.

Вероятно, будущее Кейна зависит от возможного ухода Дилана Ларкина, который запросил обмен в другой клуб. Кейна может не устроить качество состава «Детройта», он захочет перейти в сильную команду, претендующую на чемпионство.

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