«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джейсоном Дикинсоном

«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с нападающим Джейсоном Дикинсоном. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт подписан сроком на пять лет на общую сумму $ 20 млн с кэпхитом $ 4 млн.

30-летний нападающий набрал 17 очков (семь голов, 10 передач) в 64 играх за «Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс» в этом сезоне, включая четыре очка (один гол, три передачи) в 17 играх за «Эдмонтон» после того, как был приобретён в результате обмена 4 марта.

Дикинсон набрал три очка (два гола, одна передача) в четырёх играх плей-офф Кубка Стэнли. «Ойлерз» проиграли «Анахайм Дакс» в первом раунде Западной конференции в шести играх.

Выбранный «Даллас Старз» в первом раунде под общим 29-м номером драфта НХЛ 2013 года Дикинсон набрал 172 очка (75 голов, 97 передач) в 566 играх регулярного сезона за «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс», «Чикаго Блэкхоукс» и «Эдмонтон Ойлерз», а также 12 очков (семь голов, пять передач) в 44 играх плей-офф.