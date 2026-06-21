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Маккенна занял первое место в рейтинге драфта НХЛ — 2026 по версии The Hockey News

Маккенна занял первое место в рейтинге драфта НХЛ — 2026 по версии The Hockey News
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Нападающий Гэвин Маккенна занял первое место в рейтинге драфта НХЛ 2026 года по версии The Hockey News.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания).
2. Ивар Штенберг («Фрёлунда»).
3. Чейз Рид («Су Грейхаундс»).
4. Китон Верхофф (университет Северной Дакоты).
5. Карсон Карелс («Принс Джордж»).
6. Калеб Мэлотра («Брантфорд»).
7. Даксон Рудольф («Принс Альберт»).
8. Альберт Шмитс («Юкурит»).
9. Тайнен Лоуренс (университет Бостона).
10. Оскар Хемминг (Бостонский колледж).

В рейтинг также вошли семь российских хоккеистов:

...20. н. Илья Морозов (университет Майами).
...35. н. Егор Шилов («Викториявилль»).
...50. н. Глеб Пугачёв («Торпедо»).
...51. н. Егор Барабанов («Сагино»).
...52. з. Максим Соколовский («Лондон Найтс»).
...55. з. Никита Щербаков («Салават Юлаев»).
...63. в. Дмитрий Боричев («Локомотив»).

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