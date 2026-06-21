«Флорида» обменяла нападающего Мэки Самоскевича в «Сиэтл»

«Флорида Пантерз» обменяла нападающего Мэки Самоскевича в «Сиэтл Кракен» на выбор в первом раунде драфта 2026 года (ранее принадлежавший «Тампа-Бэй Лайтнинг») и выбор во втором раунде драфта 2027 года.

Приобретённый выбор во втором раунде драфта 2027 года является условным и зависит от того, станет ли он более высоким выбором из двух других команд — «Виннипег» или «Коламбус».

Самоскевич был выбран «Флоридой» в первом раунде (24-й номер) в 2021 году. Форвард провёл 156 игр регулярного сезона за «Пантерз», набрав 63 очка (27 голов, 36 передач). В прошлом сезоне ограниченно свободный агент Самоскевич заработал $ 775 тыс., «Флориде» пришлось бы сделать квалификационное предложение в размере $ 813 750, чтобы продлить его контракт.