Форвард «Локо» Пустовой: в КХЛ на одно место по 15 человек, туда нелегко пробиться

17-летний нападающий системы «Локомотива» Андрей Пустовой высказался о конкуренции за попадание в состав команды КХЛ.

«Все хотят вырасти топ-хоккеистами и играть в КХЛ. Безусловно, такая конкуренция помогает развиваться. Когда только приходишь в эту систему, понимаешь, насколько это тяжело, но по-другому в профессиональном спорте не будет. В КХЛ на одно место, грубо говоря, вообще по 15 человек. Нужно с молодёжного уровня учиться быть конкурентоспособным, чтобы в дальнейшем составлять конкуренцию уже взрослым мужчинам.

На все 100% готов составлять конкуренцию ребятам из «Локомотива». После сезона сейчас не особо думаю об этом, но после небольшого отдыха буду готовиться к новому чемпионату. В КХЛ в принципе не очень легко пробиться — это большая работа, не только моя, но и родителей, и тренеров. Главное — играть в КХЛ и помогать. Без разницы, в каком звене. Я могу играть в четвёртом звене, выполнять задание тренера, показывать свой хоккей и учиться у игроков первых звеньев. Это поможет мне расти и, дай бог, вырваться во второе звено», — цитирует Пустового официальный сайт КХЛ.