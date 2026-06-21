Инсайдер НХЛ рассказал, на какой контракт претендует защитник «Баффало» Боуэн Байрэм

Инсайдер Дэвид Паньотта рассказал о запросах защитника «Баффало Сэйбрз» Боуэна Байрэма по новому контракту с «клинками». Срок соглашения 25-летнего игрока со средней годовой зарплатой $ 6,25 млн рассчитан до конца сезона-2026/2027.

«Ходят слухи, что он рассчитывает примерно на $ 10 млн в год. Для «Сэйбрз» дело не только в деньгах, но и в его роли в команде. Он должен быть первым-вторым защитником клуба, чтобы ему дали столько, а у «Баффало» уже есть Далин и Пауэр», — приводит слова Паньотты Pro Hockey Rumors.

В прошлом сезоне Байрэм провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (11+31) очка при показателе полезности «+15». В Кубке Стэнли-2026 у него 7 (4+3) очков в 13 играх.