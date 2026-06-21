Нападающий «Автомобилиста» Спронг приехал на ЧМ-2026 по футболу поддержать Нидерланды

Нападающий «Автомобилиста» Дэниэль Спронг приехал на чемпионат мира по футболу — 2026, чтобы поддержать сборную Нидерландов. Екатеринбургский клуб опубликовал фото Спронга в оранжевой футболке на трибунах во время одного из матчей нидерландской сборной. Отметим, Спронг имеет нидерландское гражданство.

Фото: телеграм-канал «Автомобилиста»

Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2) в 1-м туре, а затем разгромили Швецию (5:1). 26 июня им предстоит встретиться с Тунисом.

Прошедший сезон Спронг начинал в составе ЦСКА, затем был обменян в «Автомобилист». В своём первом сезоне в КХЛ нидерландский хоккеист провёл 58 матчей, в которых набрал 71 очко — забросил 35 шайб и сделал 36 результативных передач.