Олимпийский чемпион назвал главное приобретение московского «Динамо» в межсезонье

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов поделился мнением о трансферах московского «Динамо» в межсезонье.

«Пока более спокойная селекция, чем у «Динамо», разве что у «Салавата Юлаева», который ограничился подписанием Шипачёва. У «Динамо», как и у Уфы, много потерь. Главное приобретение — габаритный и универсальный центр Летунов. Ему по силам стать лидером команды. Ещё по совместной работе в «Адмирале» мне нравился форвард Коростелёв. Может быть, у него не было классического хоккейного воспитания в нашей школе, но на импровизации он мог сыграть ярко и удивить соперника. Тут многое будет зависеть от тренера, этого форварда трудно «причесать», нужно его правильно увидеть и дать определённую свободу. Посмотрим, как впишется Коростелёв в «Динамо», — цитирует Светлова Russia-Hockey.