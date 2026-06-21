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«Рейнджерс» достигли соглашения о продлении контракта с вратарём Диланом Гарандом

«Рейнджерс» достигли соглашения о продлении контракта с вратарём Диланом Гарандом
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«Нью-Йорк Рейнджерс» достигли соглашения с вратарём Диланом Гарандом о продлении контракта сроком на два года. Как сообщает пресс-служба клуба, первый год — двусторонний контракт с минимальной зарплатой в $ 850 тыс. на уровне НХЛ. Второй год — односторонний контракт с минимальной зарплатой в $ 900 тыс.

24-летний Гаранд провёл три матча в НХЛ за «Рейнджерс» в прошлом сезоне с коэффициентом надёжности 1,62 и 94,8% отражённых бросков. В прошлом сезоне он также провёл 36 игр за команду «Хартфорд Вулф Пак» в Американской хоккейной лиге с коэффициентом надёжности 2,83 и 89,6% отражённых бросков.

Гаранд провёл 148 игр в АХЛ за пять сезонов, все в составе «Вулф Пак». На международной арене вратарь помог Канаде выиграть золотую медаль на молодёжном чемпионате мира — 2022 и серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира 2021 года. Кроме того, он представлял свою страну на чемпионате мира 2025-го. Гаранд был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 103-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

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