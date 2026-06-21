Коньков объяснил, как конфликт Комтуа и Морозова может повлиять на их игру за «Спартак»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что конфликт между нападающими Иваном Морозовым и Максом Комтуа не помешает им выступать в одной команде. Ранее канадец перешёл в «Спартак» в результате обмена с московским «Динамо». Комтуа и Морозов после драки на Кубке мэра Москвы отказывались пожимать друг другу руки после матчей. Канадец называл форварда «Спартака» «грязным игроком».

– Макс — игрок высокого уровня. Он может придать команде энергии и эмоций, но главное, чтобы эти эмоции шли в нужное русло. Комтуа может забить, здорово ведёт силовую борьбу и играет на пятаке, однозначно принесёт пользу команде. Единственная его проблема была в ненужных удалениях. Если Жамнов решит эту проблему, уверен, Комтуа принесёт пользу «Спартаку».

– Конфликт с Морозовым не помешает Комтуа?

– Думаю, что всё будет урегулировано уже при первой встрече. Может, они и не станут лучшими друзьями, но этого и не нужно. Главное, чтобы они выполняли определённые задачи в команде. Думаю, всё будет мирно и дружно, а мы услышим ещё не одно интервью от Морозова и Комтуа по поводу этой ситуации. Так что не вижу никаких проблем, – цитирует Конькова «Матч ТВ».