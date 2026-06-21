Журналист THN высказался на тему возможного обмена Валерия Ничушкина из «Колорадо»

Журналист Райан О'Хара порассуждал на тему возможного обмена российского нападающего Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш».

«Стоит ли менять одного из лучших игроков плей-офф в истории франшизы, пока он ещё представляет значительную ценность? Или лучше довериться тому, что здоровое межсезонье наконец-то позволит ему стать тем игроком, каким его видят все в организации? Есть веские аргументы в пользу обоих вариантов.

Когда Ничушкин здоров, он один из самых эффективных и результативных игроков в составе «Колорадо». Он может забивать много голов. Когда находит свой ритм, он, как правило, берёт игру в свои руки. Помимо результативности, Ничушкин делает бесчисленное множество вещей, которые не всегда отражаются в протоколе. У него недооценённые навыки владения шайбой, которые позволяют ему вести шайбу в зону атаки с контролем, его скорость делает его одним из лучших игроков «Колорадо» в прессинге, а сочетание габаритов и хоккейного интеллекта помогает ему выигрывать борьбу у бортов и продлевать время в зоне атаки. Он именно тот тип силового форварда, которого хочет каждый претендент на чемпионство. Проблема в том, что он не всегда доступен.

На самом деле, Ничушкин разделяет печальную традицию с членом Зала хоккейной славы Марио Лемье: он никогда не играл полный сезон из 82 матчей. Ближе всего к этому он подошёл в сезоне-2013/2014 и сезоне-2015/2016 в составе «Даллас Старз». На протяжении всей своей карьеры травмы постоянно прерывали его сезоны, а в последние годы к ним добавились и проблемы вне льда. Здоровое лето, полностью посвящённое восстановлению и физической подготовке, может подготовить его к ещё одному продуктивному сезону.

Люди также склонны забывать, чем он уже пожертвовал ради организации. Ничушкин боролся за эту команду, играл, преодолевая боль, за эту команду и помог завоевать Кубок Стэнли. Именно на эту версию Валерия Ничушкина «Колорадо» делают ставку, что она всё ещё существует. Никушкину 31 год. Его последние показатели в плей-офф — пять голов за два последних матча — не перечёркивают 19 голов, забитых им в предыдущих трёх плей-офф, и не отменяют того факта, когда он здоров, остаётся одним из самых доминирующих крайних нападающих НХЛ в плей-офф. Вот почему более разумным подходом может быть просто терпение.

Дайте Никушкину здоровое межсезонье. Посмотрите, как он будет выглядеть в первой половине следующего сезона. Если он вернётся к тому уровню, на который, как знает «Колорадо», он способен, «Эвеланш» сохранят одного из самых уникальных нападающих лиги. Иначе сочетание его результативности и умеренности контракта всё ещё делает его ценным активом для обмена на дедлайне. Но для команды, стремящейся к Кубку Стэнли, расставание с Валерием Ничушкиным сейчас может быть более рискованным шагом», — цитирует О'Хару The Hockey News.