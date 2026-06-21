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Журналист THN высказался на тему возможного обмена Валерия Ничушкина из «Колорадо»

Журналист THN высказался на тему возможного обмена Валерия Ничушкина из «Колорадо»
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Журналист Райан О'Хара порассуждал на тему возможного обмена российского нападающего Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш».

«Стоит ли менять одного из лучших игроков плей-офф в истории франшизы, пока он ещё представляет значительную ценность? Или лучше довериться тому, что здоровое межсезонье наконец-то позволит ему стать тем игроком, каким его видят все в организации? Есть веские аргументы в пользу обоих вариантов.

Когда Ничушкин здоров, он один из самых эффективных и результативных игроков в составе «Колорадо». Он может забивать много голов. Когда находит свой ритм, он, как правило, берёт игру в свои руки. Помимо результативности, Ничушкин делает бесчисленное множество вещей, которые не всегда отражаются в протоколе. У него недооценённые навыки владения шайбой, которые позволяют ему вести шайбу в зону атаки с контролем, его скорость делает его одним из лучших игроков «Колорадо» в прессинге, а сочетание габаритов и хоккейного интеллекта помогает ему выигрывать борьбу у бортов и продлевать время в зоне атаки. Он именно тот тип силового форварда, которого хочет каждый претендент на чемпионство. Проблема в том, что он не всегда доступен.

На самом деле, Ничушкин разделяет печальную традицию с членом Зала хоккейной славы Марио Лемье: он никогда не играл полный сезон из 82 матчей. Ближе всего к этому он подошёл в сезоне-2013/2014 и сезоне-2015/2016 в составе «Даллас Старз». На протяжении всей своей карьеры травмы постоянно прерывали его сезоны, а в последние годы к ним добавились и проблемы вне льда. Здоровое лето, полностью посвящённое восстановлению и физической подготовке, может подготовить его к ещё одному продуктивному сезону.

Люди также склонны забывать, чем он уже пожертвовал ради организации. Ничушкин боролся за эту команду, играл, преодолевая боль, за эту команду и помог завоевать Кубок Стэнли. Именно на эту версию Валерия Ничушкина «Колорадо» делают ставку, что она всё ещё существует. Никушкину 31 год. Его последние показатели в плей-офф — пять голов за два последних матча — не перечёркивают 19 голов, забитых им в предыдущих трёх плей-офф, и не отменяют того факта, когда он здоров, остаётся одним из самых доминирующих крайних нападающих НХЛ в плей-офф. Вот почему более разумным подходом может быть просто терпение.

Дайте Никушкину здоровое межсезонье. Посмотрите, как он будет выглядеть в первой половине следующего сезона. Если он вернётся к тому уровню, на который, как знает «Колорадо», он способен, «Эвеланш» сохранят одного из самых уникальных нападающих лиги. Иначе сочетание его результативности и умеренности контракта всё ещё делает его ценным активом для обмена на дедлайне. Но для команды, стремящейся к Кубку Стэнли, расставание с Валерием Ничушкиным сейчас может быть более рискованным шагом», — цитирует О'Хару The Hockey News.

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