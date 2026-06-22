«Оттава» и «Флорида» осуществили обмен с участием капитана канадцев Брэди Ткачука

«Оттава Сенаторз» официально обменяла нападающего и капитана команды Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков. Об этом сообщает пресс-служба «пантер».

В обмен на 26-летнего нападающего клуб получил два выбора в первом раунде драфта-2026 (9‑й и 25‑й номера), выбор во втором раунде драфта-2027 и первый раунд драфта-2029, защищённый от попадания в топ-10.

Годовая зарплата Ткачука составляет $ 8,21 млн. По окончании сезона-2027/2028 он станет неограниченно свободным агентом.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе завоевали золото Олимпийских игр 2026 года.