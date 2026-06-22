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Во «Флориде» высказались об обмене Брэди Ткачука из «Оттавы»

Во «Флориде» высказались об обмене Брэди Ткачука из «Оттавы»
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Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Флорида Пантерз» Билл Зито высказался об обмене форварда Брэди Ткачука из «Оттавы Сенаторз».

«Брэди — динамичный игрок и один из самых физически мощных и неуступчивых форвардов в лиге. Это проверенный лидер и именно тот тип хоккеиста, которого мы хотим видеть в нашей раздевалке. Он стремится делать лучше всех вокруг себя как на льду, так и за его пределами. Мы рады приветствовать Брэди в Южной Флориде и в нашей команде, поскольку продолжаем путь к завоеванию чемпионского титула», — приводит слова Зито официальный сайт «Флориды».

В обмен на 26-летнего нападающего клуб получил два выбора в первом раунде драфта-2026 (9‑й и 25‑й номера), выбор во втором раунде драфта-2027 и первый раунд драфта-2029, защищённый от попадания в топ-10.

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