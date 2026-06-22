Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это решение далось нам нелегко». В «Оттаве» оценили обмен капитана Ткачука во «Флориду»

«Это решение далось нам нелегко». В «Оттаве» оценили обмен капитана Ткачука во «Флориду»
Комментарии

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Стив Стэйос прокомментировал обмен капитана команды Брэди Ткачука во «Флориду Пантерз». За нападающего канадский клуб получил три пика (два в 2026 году и один в 2029-м) в первом раунде драфта и один во втором.

«Это решение далось нам нелегко, но мы сделали то, что посчитали лучшим для долгосрочного будущего клуба. Теперь у нас есть свободное место под потолком зарплат и драфт-пики. Мы будем активно работать над улучшением нашего состава», – цитирует Стэйоса пресс-служба клуба.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе завоевали золото Олимпийских игр 2026 года.

Материалы по теме
Официально
«Оттава» и «Флорида» осуществили обмен с участием капитана канадцев Брэди Ткачука
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android