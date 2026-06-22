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Инсайдер назвал четыре команды НХЛ, куда хотел перейти нападающий Брэди Ткачук

Инсайдер назвал четыре команды НХЛ, куда хотел перейти нападающий Брэди Ткачук
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Как сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн, нападающий Брэди Ткачук назвал четыре клуба НХЛ, в которые он хотел перейти из «Оттавы Сенаторз». Сегодня 26-летний канадский форвард был обменян во «Флориду Пантерз» в обмен на два выбора в первом раунде драфта-2026 (9‑й и 25‑й номера), выбор во втором раунде драфта-2027 и первый раунд драфта-2029, защищённый от попадания в топ-10.

По сообщению инсайдера, помимо «Флориды», вероятным местом продолжением карьеры Ткачука были «Каролина Харрикейнз», «Миннесота Уайлд», «Вегас Голден Найтс». Приоритетным местом для форварда была «Флорида», где играет его брат Мэттью.

Сообщается, что Ткачук и руководство «Оттавы» вели переговоры о новом контракте по ходу прошедшего сезона. Однако канадский форвард дал понять, что не хочет продолжать карьеру в канадском клубе.

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