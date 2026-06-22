Сергей Бобровский с большой вероятностью покинет «Флориду» — Фридман

Журналист Эллиотт Фридман сообщил новую информацию о будущем вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, чей контракт с клубом истекает 30 июня.

В эфире программы NHL Tonight Фридман отметил, что вероятность сохранения Бобровского в составе «Пантерз» сейчас оценивается как крайне низкая, а сам голкипер, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года и стал одним из ключевых игроков команды, с которой выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).

Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства