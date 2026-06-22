Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский с большой вероятностью покинет «Флориду» — Фридман

Сергей Бобровский с большой вероятностью покинет «Флориду» — Фридман
Комментарии

Журналист Эллиотт Фридман сообщил новую информацию о будущем вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, чей контракт с клубом истекает 30 июня.

В эфире программы NHL Tonight Фридман отметил, что вероятность сохранения Бобровского в составе «Пантерз» сейчас оценивается как крайне низкая, а сам голкипер, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года и стал одним из ключевых игроков команды, с которой выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).

Бобровский выступил с речью на праздновании чемпионства

Материалы по теме
Главная интрига межсезонья! «Флорида» расстанется с Бобровским и выменяет звезду НХЛ?
Главная интрига межсезонья! «Флорида» расстанется с Бобровским и выменяет звезду НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android