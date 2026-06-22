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Инсайдер НХЛ назвал игрока, которым «Оттава» планирует заменить ушедшего Ткачука

Инсайдер НХЛ назвал игрока, которым «Оттава» планирует заменить ушедшего Ткачука
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Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта заявил, что «Оттава Сенаторз» может сделать оффершит нападающему «Далласа Старз» Джейсону Робертсону. У 26-летнего форварда «Далласа» завершается контракт со средней годовой зарплатой $ 7,75 млн в год. 1 июля он может стать ограниченно свободным агентом. Ранее «Оттаву» покинул капитан команды Брэди Ткачук, перейдя во «Флориду Пантерз».

«Ситуация очень нестабильна, у «Старз» ещё полно времени, но источники говорят, что «Оттава» прилагает большие усилия, чтобы заполучить Робертсона. Если обмен не состоится и он станет ограниченно свободным агентом 1 июля, то «Сенаторз» могут сделать оффершит», — приводит слова Паньотты Pro Hockey Rumors.

В прошлом сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 8 (5+3) очков в шести играх. Отметим, что если «Оттава» сделает игроку контрактное предложение со средней годовой зарплатой выше $ 11,39 млн, то возможная компенсация «Далласу» составит четыре пика в первом раунде драфта.

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