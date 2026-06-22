Дикинсон — о продлении контракта с «Эдмонтоном»: я никогда не гнался за огромной зарплатой

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джейсон Дикинсон прокомментировал подписание нового контракта с клубом. Соглашение рассчитано на пять лет и $ 4 млн за сезон.

«Я никогда не гнался за огромной зарплатой. Знаю, что по некоторым прогнозам меня оценивали в $ 5 млн или $ 5,5 млн, но я с самого начала выбрал «Эдмонтон». Мне нравится то, что я вижу и частью чего могу стать. Когда они предложили сумму, которая меня устроила, решение было довольно простым. Меня не слишком беспокоило, что на рынке могут быть другие предложения. Это не в моём стиле, я никогда так не работал. Мне нравится оставаться надолго и выполнять свои обязательства. «Эдмонтон» показал, что заинтересован во мне, совершив обмен. Я был рад ответить им взаимностью, показав, что хочу остаться», – цитирует Дикинсона пресс-служба клуба.

Дикинсон перешёл в «Ойлерз» из «Чикаго» по ходу минувшего сезона. Он провёл 17 матчей за канадский клуб в регулярке НХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В составе «Чикаго» на счету 30-летнего форварда было 47 матчей и 13 (6+7) очков.