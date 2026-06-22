Плющев: Кузнецову надо было возвращаться в «Трактор» из НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о вариантах продолжения карьеры нападающего Евгения Кузнецова. 34-летний форвард провёл прошлый сезон в «Металлурге» и «Салавате Юлаеве». Сейчас он находится без контракта.

«Очень много негатива вокруг моего бывшего подопечного по юниорской сборной России – Евгения Кузнецова. В нынешней ситуации считаю необходимым Евгения поддержать. Да, после не совсем продуманного перехода в СКА его карьеру бросает из стороны в сторону, многое не получается. Наверное, ему всё-таки имело смысл возвращаться из НХЛ в родной «Трактор», энергетически это Евгению помогло бы. Но раз Кузнецов всё ещё заряжен и намерен продолжать карьеру, болельщикам имеет смысл его поддержать. Мы почему-то постоянно возимся с легионерами, а о своих людей иногда вытираем ноги. Грустно!» – цитирует Плющева Russia-Hockey.