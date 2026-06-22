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«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Бобби Макманном на шесть лет

«Сиэтл» продлил контракт с нападающим Бобби Макманном на шесть лет
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«Сиэтл Кракен» и нападающий Бобби Макманн продлили контракт сроком на шесть лет с кэпхитом $ 5,75 млн за сезон, сообщает пресс-служба клуба. 30-летний канадец перешёл в клуб из «Торонто Мэйпл Лифс» по ходу прошлого сезона.

«Мой первый вопрос был таким: стремимся ли мы улучшить команду? Как мы собираемся это сделать? Очевидно, каждый клуб хочет стать лучше, но что нас отличает? Стремление к совершенствованию начинается с поддержки со стороны владельцев и руководства. А ещё у нас есть молодые таланты с драфта, а также игроки, способные стать ключевыми через пару лет. Всё это убедило меня. Я начинаю становиться ветераном в лиге и могу выполнять роль лидера, наставника. Это меня очень воодушевляет. Я могу внести свой вклад в подготовку молодых игроков и в продвижение клуба в направлении, которое ведёт к победам», – цитирует Макманна пресс-служба клуба.

После перехода в «Кракен» Макманн набрал 14 (10+4) очков в 18 матчах регулярного чемпионата. До обмена он провёл за «Торонто» 60 игр, записав на свой счет 32 (19+13) очка.

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