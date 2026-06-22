«Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в «Сибирь»

«Сибирь» совершила обмен с хоккейным клубом «Трактор», в результате которого новосибирскую команду пополнил 29-летний нападающий Егор Коршков, а в обратном направлении последовал форвард системы «Сибири» Егор Головнёв. Контракт с Коршковым рассчитан на два сезона.

Коршков – уроженец Новосибирска. Свой профессиональный путь начал в системе ярославского «Локомотива», за который выступал на протяжении восьми сезонов. Также форвард играл за «Торонто Марлис» (АХЛ), «Торонто Мейпл Лифс» (НХЛ), «Амур», «Ак Барс», а в прошлом сезоне выступал за «Трактор», где набрал 37 (16+21) очков в 68 встречах. Всего на счету Коршкова 585 матчей в КХЛ и 260 (103+157) очков.

Головнёв провёл минувший сезон в Молодёжной хоккейной лиге, где в составе «Сибирских Снайперов» в 63 встречах оформил 52 (21+31) очка.