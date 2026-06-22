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Владелец «Каролины»: Бриндамор будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет

Владелец «Каролины»: Бриндамор будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет
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Владелец «Каролины Харрикейнз» Том Дандон заявил, что у главного тренера Рода Бриндамора бессрочное соглашение с клубом. В 2024 году тренер продлил контракт с клубом на пять лет. В минувшем сезоне он стал обладателем Кубка Стэнли с «Харрикейнз».

«Мы уже договорились. Род будет нашим тренером до тех пор, пока сам этого хочет. Это нервная работа. Причина, по которой он так хорош, заключается в том, что он всегда очень переживает за команду. Но это может привести к выгоранию со временем», – цитирует Дандона пресс-служба клуба.

Бриндамор работает главным тренером в «Каролине» с 2018 года. До того как стать тренером, он выступал за «Каролину» как игрок и был капитаном команды, приведя её к первому в истории франшизы Кубку Стэнли в 2006 году.

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