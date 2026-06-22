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«Оказывается, в статистике не только удаления». Панин — о своих достижениях за «Салават»

«Оказывается, в статистике не только удаления». Панин — о своих достижениях за «Салават»
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин в своём телеграм-канале выложил видео, в котором обсуждает собственную статистику. 40-летний хоккеист читал присланную ему информацию.

«В «Салавате» по суммарному показателю полезности «+104» – лучше только у Радулова. Да ну? Я даже не знал. 494 игры в качестве капитана – третий показатель в истории отечественного хоккея после Мозякина (539) и Морозова (535). Эти рекорды тоже можно побить в следующем сезоне», – сказал Панин.

«Оказывается, есть в статистике не только удаления», – подписал видео хоккеист.

Панин выступает за уфимский клуб с 2017 года. Ранее он продлил соглашение до 31 мая 2027-го.

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