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Плющев — о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»: нужно начинать с нуля, хотя времени в обрез

Плющев — о Ковальчуке и Артюхине в «Шанхае»: нужно начинать с нуля, хотя времени в обрез
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о кадровых перестановках в «Шанхайских Драконах». Президентом клуба ранее был назначен Илья Ковальчук. Генеральным менеджером стал Евгений Артюхин.

– Хотел бы пожелать удачи Ковальчуку и Артюхину, своим бывшим подопечным, с которыми мы в юниорской сборной России выиграли первый юниорский чемпионат мира. Ребята в роли руководителей недавно взяли «Шанхай» – тяжёлый проект, у которого нет идеологии и, как следствие, результата. Именно поэтому нужно начинать едва ли не с нуля, хотя времени у ребят в обрез.

– Вам нравятся их первые кадровые шаги?
– Знаете, там от предыдущих руководителей осталось столько «косяков» – от идеологических до кадровых! Ребятам не позавидуешь. Да, они уже подчистили тренерский штаб, убрали пять-шесть странноватых человек, пригласили из «Динамо» Вячеслава Козлова. Но любимец КХЛ, «герой» последнего Матча звёзд нелепый мальчик Митч Лав на посту главного пока остался. А ведь тренерский вопрос – главный, с него надо начинать, – цитирует Плющева Russia-Hockey.

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