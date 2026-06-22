Фетисов — о матче Россия — США: будет хорошо для всех, если Овечкин сможет принять участие

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о возможности для Александра Овечкина сыграть в товарищеской встрече между сборными торгово-промышленных палат России и США. Матч пройдёт 1 июля в Москве.

«Я сейчас не знаю, сыграет ли Саша Овечкин в матче между торгово-промышленными палатами России и США. Может быть, он вообще в это время будет не в Москве, а где-нибудь на отдыхе. Но если Овечкин сможет принять участие в этой игре, будет хорошо для всех», – цитирует Фетисова «РИА Новости».

Ранее агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, заявил, что хоккеиста не будет в Москве во время проведения матча. На данный момент Александр находится на отдыхе с семьёй в Турции.