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«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко

«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко
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«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

24-летний Демченко – уроженец посёлка Лиозно в Витебской области Беларуси. По ходу карьеры форвард выступал за «Бе-Комо Драккар» (QMJHL), ХК «Витебск» (Экстралига Б, Беларусь, Экстралига), минские «Юность» (Экстралига, Беларусь) и «Юниор» (Высшая лига Беларуси), воскресенский «Химик» (ВХЛ), «Динамо-Минск» (КХЛ) и ЦСК ВВС (ВХЛ).

В КХЛ на счету Валентина 36 матчей и 4 (2+2) очка при нейтральном показателе полезности в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024. В прошлом игровом году форвард принял участие в 56 играх чемпионата ВХЛ и набрал 29 (13+16) очков.

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