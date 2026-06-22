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«Он любую команду усилит». Кожевников оценил возможный уход Бобровского из «Флориды»

«Он любую команду усилит». Кожевников оценил возможный уход Бобровского из «Флориды»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможный уход вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз». Действующий контракт 37-летнего голкипера рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее сообщалось, что стороны не могут договориться о новом контракте. 1 июля российский голкипер может выйти на рынок свободных агентов.

«Может ли Бобровский вернуться в Россию и кого он может усилить? Он любую команду усилит, и не только в КХЛ. Величайший вратарь, заслуженный человек», — цитирует Кожевникова «Советский спорт».

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года и стал одним из ключевых игроков команды, с которой выиграл два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).

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