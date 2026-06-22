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«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной Казахстана Батырланом Муратовым

«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной Казахстана Батырланом Муратовым
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«Барыс» заключил контракт с форвардом сборной Казахстана Батырланом Муратовым. Как сообщает пресс-служба казахстанского клуба, двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон, до 31 мая 2027 года.

«Батырлан как местный воспитанник и один из лидеров сборной Казахстана отлично понимает наши требования. Мы рассчитываем, что в этом сезоне он выйдет на новый уровень и принесёт команде пользу», — сказал генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ крайний нападающий провёл восемь матчей и отметился одной результативной передачей. Также Муратов помог «Номаду» завоевать золотые награды Pro Ligasy. А на прошедшем чемпионате мира в первом дивизионе Батырлан был признан лучшим игроком национальной команды Казахстана.

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