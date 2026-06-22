Афиногенов: нельзя исключать, что Овечкин ещё раз выиграет Кубок Стэнли

Чемпион мира в составе сборной России Максим Афиногенов считает, что нападающему Александру Овечкину стоит остаться в «Вашингтон Кэпиталз». 1 июля у форварда завершается контракт со столичным клубом.

«Не согласен, что «Вашингтон» средняя команда. Но я слабо следил за ним в прошлом сезоне. Будет правильно, если Овечкин останется в «Вашингтоне». Пусть он побьёт все оставшиеся рекорды. Всегда есть куда расти. Он в отличной форме. Нельзя исключать, что он ещё раз выиграет Кубок Стэнли», — приводит слова Афиногенова Metaratings.

40-летний Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 шайб в лиге. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая Уэйну Гретцки (1016). В минувшем сезоне Овечкин набрал 64 (32+32) очка в 82 играх.