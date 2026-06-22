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«Лада» подписала контракт с голкипером Никитой Подскребалиным

«Лада» подписала контракт с голкипером Никитой Подскребалиным
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«Лада» подписала контракт с голкипером Никитой Подскребалиным. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, соглашение с голкипером рассчитано на два года и носит двухсторонний характер.

Воспитанник челябинского хоккея провёл предыдущий сезон в составе новокузнецкого «Металлурга». Всего на счету Подскребалина 209 матчей в ВХЛ, 21 из которых – на «ноль». В прошлом сезоне голкипер стал победителем регулярного чемпионата, оформил 10 сухих матчей при коэффициенте надёжности 1,90 и процентом отражённых бросков 93%.

На счету Никиты 19 матчей в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» и «Трактора», 91,6% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2.51.

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