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«Северсталь» заключила новое соглашение с нападающим Адамом Лишкой

«Северсталь» заключила новое соглашение с нападающим Адамом Лишкой
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«Северсталь» заключила новое соглашение с нападающим Адамом Лишкой. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, контракт с 26-летним форвардом рассчитан на один год и будет действовать до завершения сезона-2026/2027.

Следующий сезон станет для словацкого форварда Адама уже восьмым в жёлто-чёрной форме. В минувшем чемпионате капитан провёл 50 матчей и записал на свой счёт 38 (22+16) очков, включая шесть победных шайб.

Ранее директор «Северстали» Николай Канаков рассказал о переговорах по возможному обмену форварда команды Адама Лишки и заявил об интересе к игроку со стороны клубов Континентальной хоккейной лиги.

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