«Лада» подписала однолетний контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым

Нападающий Дмитрий Кугрышев подписал контракт с тольяттинской «Ладой» на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

36-летний форвард провёл за «Ладу» 198 матчей и набрал 101 (35+66) очко. В составе команды Дмитрий преодолел отметку в 850 встреч в КХЛ. За всё время выступления в лиге Кугрышев провёл 891 игру, забросил 176 шайб и сделал 264 результативные передачи.

В КХЛ нападающий также выступал за ЦСКА, «Сибирь», «Авангард», «Салават Юлаев», «Спартак» и «Витязь». Помимо этого, хоккеист играл в Северной Америке в главной юниорской хоккейной лиге Квебека за «Квебек Ремпартс», а также в АХЛ за «Херши Бэрс».