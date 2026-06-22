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Вратарь Хёукеланн покинул «Штраубинг Тайгерс», сообщалось, что игрок перейдёт в «Трактор»

Вратарь Хёукеланн покинул «Штраубинг Тайгерс», сообщалось, что игрок перейдёт в «Трактор»
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Вратарь сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн покинул «Штраубинг Тайгерс», сообщает пресс-служба немецкой команды в социальных сетях. Отмечается, что 31-летний голкипер обратился в клуб с просьбой досрочно расторгнуть его действующий контракт. В команде удовлетворили это желание. Ранее «Чемпионат» сообщал, что вратарь подпишет двухлетний контракт с «Трактором».

«Моё короткое время в Штраубинге было особенным. С самого начала меня очень тепло приняли в клубе. После нескольких трудных лет в моей карьере Штраубинг вернул мне радость хоккея, и я всегда буду благодарен этой организации за это.

Прошедший сезон показал, на что способна эта организация, и я верю, что «тигры» добьются ещё большего успеха. Все в организации очень много работают и заслуживают только лучшего. Я решил принять новый спортивный вызов и покинуть «Штраубинг». Это решение далось мне нелегко, но я считаю, что оно правильное для меня.

Мне будет не хватать моих товарищей по команде, персонала и тренеров, замечательных болельщиков. Спасибо всем в Штраубинге за невероятную поддержку и прекрасное времяпрепровождение. Я желаю «тиграм» всего наилучшего в будущем, и кто знает, может быть, скоро мы снова увидимся», — приводит слова Хёукеланна пресс-служба команды.

В 39 встречах за «Штраубинг Тайгерс» Хенрик одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

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