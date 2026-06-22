«Спартак» заключил однолетний контракт с форвардом Максом Комтуа

«Спартак» и канадский нападающий Макс Комтуа заключили однолетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Ранее форвард пополнил состав команды в результате обмена с московским «Динамо». Отмечается, что канадец будет играть за «Спартак» под 10-м номером.

«Желаем нашему форварду отличной и результативной игры, много голов, передач и ярких побед в составе московского «Спартака» в предстоящем сезоне!» — говорится в сообщении клуба.

В «Динамо» 27-летний Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков. Вместе с динамовцами Макс стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).