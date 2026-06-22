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«Торпедо» официально объявило о продлении контракта с Ткачёвым до 2028 года

«Торпедо» официально объявило о продлении контракта с Ткачёвым до 2028 года
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Нападающий Владимир Ткачёв продлил контракт с «Торпедо» ещё на один сезон, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое соглашение действует до 31 мая 2028 года.

«Рады продолжить путь вместе! Желаем Владимиру ярких матчей, красивых побед и новых больших моментов в составе «Торпедо», — говорится в сообщении клуба.

32-летний форвард присоединился к команде по ходу прошлого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 24 (11+13) очка в 37 матчах за «Торпедо», а в плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 10 встречах.

Всего Владимир провёл 843 матча в КХЛ и набрал 424 (179+245) очка. Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2018), а также двукратным серебряным призёром КХЛ (2015, 2025). Ткачёв — обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России и бронзовый призёр чемпионата мира — 2017.

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