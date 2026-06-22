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В «Торпедо» прокомментировали продление соглашения с Владимиром Ткачёвым

В «Торпедо» прокомментировали продление соглашения с Владимиром Ткачёвым
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Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал продление контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым до мая 2028 года.

«Переход Владимира в «Торпедо» осенью прошлого года стал одной из самых обсуждаемых сделок всего сезона. В его лице мы приобрели не только хоккеиста высокого уровня, профессионала, но и капитана, который способен вести команду за собой, быть примером для нашей молодёжи.

Искренне рады, что Владимир с нами ещё минимум на два сезона. Технологии пока не позволяют нам его клонировать, поэтому мы сделали максимально возможное — продлили с ним контракт. Верю, что сегодня настроение наших болельщиков станет ещё лучше. Всё ради вас!» — приводит слова Забуги пресс-служба «Торпедо».

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