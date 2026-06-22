Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев — о календаре КХЛ: вечное желание что-то отреформировать по-прежнему идёт во вред

Плющев — о календаре КХЛ: вечное желание что-то отреформировать по-прежнему идёт во вред
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о календаре нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

– Приятно удивила КХЛ – календарь нового сезона, в отличие от прежних лет, был готов заранее, к середине июня. Надеюсь, в нём предусмотрено элементарное – например, гибкие паузы между раундами плей-офф. Именно такие паузы были в последнем розыгрыше Кубка Стэнли. И там турнирного темпа никто не терял – в отличие от нас, ожидавших каждый новый раунд плей-офф по полторы недели. Другое дело, что наше вечное желание что-то отреформировать по-прежнему идёт во вред.

– Примеры?
– Зачем-то отменили Кубок Открытия – одну из немногих идей, которая отличала именно КХЛ.

Ну и что мы получили? Первый день чемпионата – и вместо интригующего матча «Локомотив» – «Ак Барс», в котором Казань была бы заряжена на реванш, будем смотреть целый ряд серых игр. То есть сами же убили свою идею – но ничего взамен не придумали.

Возьмём, например, обе столицы. Матч «Спартак» – «Торпедо» при всём уважении к этим командам – средненький, как и СКА – «Лада». Ну неужели нельзя было придумать что-то более яркое и кассовое – именно под открытие сезона? – приводит слова Плющева Russia-Hockey.

Материалы по теме
В КХЛ едет лучший вратарь чемпионата мира. Что ждать от него в «Тракторе»?
В КХЛ едет лучший вратарь чемпионата мира. Что ждать от него в «Тракторе»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android