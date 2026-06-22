«Юта» подписала новые контракты с Туриньи и Форсайтом и пополнила штаб Футом

«Юта Маммот» объявила о подписании новых долгосрочных контрактов с главным тренером Андре Туриньи и помощником тренера Блейном Форсайтом. Также клуб заключил соглашение с Адамом Футом на должность помощника тренера. Отмечается, что в соответствии с политикой клуба условия контрактов не разглашаются.

«Андре и Блейн сыграли решающую роль в создании основы для нашей организации и будут иметь решающее значение для нашего дальнейшего успеха и лидерства. Андре — превосходный лидер, коммуникатор и человек, которого очень уважают наши игроки и персонал. Блейн — опытный, знающий тренер, обладатель Кубка Стэнли, имеющий солидный опыт в организации игры в большинстве.

Мы также очень рады, что Адам, двукратный обладатель Кубка Стэнли и золотой медалист Олимпийских игр 2002 года, присоединился к нашей организации и привнесёт свежий взгляд в нашу команду, подкреплённый многолетним опытом как игрока, так и тренера. Это ещё один знаменательный день для организации», — приводит слова генерального менеджера «Юты» Билла Армстронга пресс-служба клуба.

«Я благодарен организации и считаю себя счастливым человеком, работающим вместе с таким исключительным тренерским штабом и преданной группой игроков, чья совместная работа и поддержка друг друга создали культуру, которой мы можем гордиться. Мы с семьёй любим Юту и с нетерпением ждём возможности укрепить здесь свои позиции», — сказал Туриньи.