Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Сиэтла» высказался о приобретении Самоскевича

Генменеджер «Сиэтла» высказался о приобретении Самоскевича
Комментарии

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Джейсон Боттерилл прокомментировал переход в команду нападающего Мэки Самоскевича. «Кракен» выменяли 23-летнего форварда у «Флориды Пантерз» на 25-й общий пик в первом раунде драфта-2026, а также выбор во втором раунде драфта 2027 года.

«В таком молодом возрасте он уже выиграл Кубок Стэнли и был частью очень успешной организации во Флориде. Мне нравятся его скорость и бросок. Думаю, он очень хорошо впишется в тот стиль игры, которого мы стараемся придерживаться», – приводит слова Боттерилла сайт НХЛ.

Самоскевич был выбран «Флоридой» в первом раунде (24-й номер) в 2021 году. Форвард провёл 156 игр регулярного сезона за «Пантерз», набрав 63 очка (27 голов, 36 передач).

Материалы по теме
Официально
«Флорида» обменяла нападающего Мэки Самоскевича в «Сиэтл»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android