Генменеджер «Сиэтла» высказался о приобретении Самоскевича

Генеральный менеджер «Сиэтл Кракен» Джейсон Боттерилл прокомментировал переход в команду нападающего Мэки Самоскевича. «Кракен» выменяли 23-летнего форварда у «Флориды Пантерз» на 25-й общий пик в первом раунде драфта-2026, а также выбор во втором раунде драфта 2027 года.

«В таком молодом возрасте он уже выиграл Кубок Стэнли и был частью очень успешной организации во Флориде. Мне нравятся его скорость и бросок. Думаю, он очень хорошо впишется в тот стиль игры, которого мы стараемся придерживаться», – приводит слова Боттерилла сайт НХЛ.

Самоскевич был выбран «Флоридой» в первом раунде (24-й номер) в 2021 году. Форвард провёл 156 игр регулярного сезона за «Пантерз», набрав 63 очка (27 голов, 36 передач).