Каменский: уход Бобровского будет большой потерей для «Флориды»

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о возможном уходе российского вратаря Сергея Бобровского из «Флориды Пантерз». Ранее журналист Эллиотт Фридман заявил, что Бобровский с наибольшей долей вероятности покинет свой клуб. Срок действия соглашения голкипера завершится 30 июня.

«Уход Бобровского будет большой потерей для «Флориды». Но выбирать следующий клуб придётся самому Сергею. Предложений точно будет достаточно. Карьера его ещё будет в НХЛ, он играет на высоком уровне. Вряд ли он рассматривает КХЛ», — приводит слова Каменского Metaratings.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года и стал одним из ключевых игроков команды, с которой взял два Кубка Стэнли (2024, 2025). Также он является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ (2013, 2017).