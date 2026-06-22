Черкас: Аймурзин подходит под ту игру, которую хочет видеть Ларионов в СКА

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о возможном переходе нападающего «Северстали» Данила Аймурзина в санкт-петербургский клуб.

«Форвард хороший. Думаю, он подходит под ту игру, которую хочет видеть Ларионов. Вот как раз Атанасов и Аймурзин – это те игроки, которые будут играть в этот хоккей. Тем более Аймурзин играл у Козырева, а когда Козырев первый год работал с Ларионовым, у них была неплохая «химия», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний Аймурзин провёл 64 матча, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами. В плей-офф на его счету пять игр и 3 (1+2) очка.