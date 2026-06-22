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Брэди Ткачук не планировал продлевать контракт с «Оттавой» — Ottawa Citizen

Брэди Ткачук не планировал продлевать контракт с «Оттавой» — Ottawa Citizen
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Нападающий Брэди Ткачук не планировал подписывать новый контракт с «Оттавой Сенаторз». Об этом сообщает Ottawa Citizen. «Сенаторз» ранее обменяли форварда во «Флориду Пантерз» на три выбора на драфте.

По информации источника, хоккеист сообщил руководству канадского клуба о готовности доиграть контракт полностью, но продлевать его он не планировал, поэтому «Оттава» приняла решение об обмене.

Контракт 26-летнего нападающего с «Пантерз» с зарплатой $ 8,20 млн в год рассчитан до конца следующего сезона. Отметим, что за «Флориду» играет его старший брат Мэттью. Брэди за свою карьеру в НХЛ забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах.

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